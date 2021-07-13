Налоговая служба утвердила Программу стратегического развития на 2021-2023 годы

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Программа стратегического развития был подготовлена в соответствии с несколькими решениями правительства и обсуждена с внешними экспертами из министерства финансов США и Шведского налогового агентства.

Налоговая служба определила и предложила четыре общие цели развития на 2021–2023 годы: институциональное развитие; усиление обслуживания и учета налогоплательщиков; усиление управления добровольным и принудительным соблюдением требований; модернизация информационных технологий, передаёт moldpres.md.

Меры, включенные в Программу, будут иметь не только фискальные последствия, но также административные, экономические, экологические, социальные, такие как: повышение степени добровольности налогоплательщиков; увеличение налоговых доходов, находящихся в ведении Государственной налоговой службы; высокий уровень налоговой дисциплины среди налогоплательщиков; предсказуемость налоговой политики; высокий уровень прозрачности в деятельности; повышение доверия бизнес-среды и граждан к налоговому учреждению; высокий уровень отклика на потребности людей с ограниченными возможностями; эффективное и действенное институциональное управление; информационные возможности, которые отвечают на запросы налогоплательщиков и т.д.

Некоторые из наиболее важных мер касаются централизации и концентрации подразделений Налоговой службы в одном месте; развитие веб-сайта SFS www.sfs.md путем интеграции всех электронных услуг и остановки веб-сайта www.servicii.fisc.md; разработка механизма управления, декларирования, погашения фискальных обязательств через мобильное приложение; упорядочение и усиление налогового контроля над физическими лицами с помощью методов и косвенных источников; проведение налоговых мероприятий в сегментах повышенного риска: зарплата в конверте, легковой автомобиль, интернет-торговля.

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