Налоговая служба собрала в январе 4 миллиарда леев

0

С начала года поступления в бюджет от ГНС составили 4 млрд леев. Это на 532 млн леев (+15,5%) больше, чем за тот же период прошлого года.

Так, в первом месяце текущего года было собрано более 1,7 млрд леев, что примерно на 186 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (+11,8%).

В местные бюджеты поступили доходы в размере 425,5 млн леев (+65 млн леев), пишет moldpres.md. В бюджет государственного социального страхования поступило более 1,3 млрд леев (+219,3 млн леев или +19,7%).

В фондах обязательного медицинского страхования собрано 448 млн леев, что на 61,8 млн леев больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (+16%).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.