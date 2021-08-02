Налоговая служба собрала с начала года более 26 млрд леев

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Поступления в бюджет от Государственной налоговой службы за 7 месяцев этого года составили 26,4 млрд леев, что на 3,8 млрд леев (+17%) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Так, в государственный бюджет поступило 11 млрд леев, что на 1,7 млрд леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (+17,8%). Поступления в местные бюджеты составили 3 млрд леев, что на 550,3 млн леев или на 22,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В бюджет государственного социального страхования было собрано 9,2 млрд леев, что на 1,2 млрд леев больше того же периода прошлого года, пишет moldpres.md. В фондах обязательного медицинского страхования накоплено 3,1 млрд леев.

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