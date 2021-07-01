Налоговая служба собрала с начала года более 22 млрд леев

0

Поступления от Государственной налоговой службы за 6 месяцев этого года составили 22,6 млрд леев, что на 3,3 млрд леев (+17,1%) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Так, в течение 5 месяцев в государственный бюджет поступило 9,6 млрд леев, что на 1,5 млрд леев больше по сравнению с тем же периодом 2020 года (+18,3%). В местные бюджеты зафиксированы поступления в размере 2,5 млрд леев, что на 464,7 млн леев больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (+22,7%), передаёт unimedia.info.

В бюджет государственного социального страхования за указанный период поступило 7,8 млрд леев, что на 1 млрд леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+14,8%). В фондах обязательного медицинского страхования накоплено 2,6 млрд леев, что на 345 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (+15%).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.