Налоговая служба собрала с начала года 30 млрд леев

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Поступления в бюджет от Государственной налоговой службы за 8 месяцев этого года составили 30,0 млрд леев, что на 4,5 млрд леев (+17,9%) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Так, с начала года в государственный бюджет поступило 12,5 млрд леев, что на 2 млрд леев больше по сравнению с тем же периодом 2020 года (+18,7%). В местные бюджеты зафиксированы поступления в размере 3,3 млрд леев, что на 653 млн леев больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (+24,5%), передаёт n4.md.

В бюджет государственного социального страхования поступило 10,5 млрд леев, что на 1,4 млрд леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+15,7%). В фондах обязательного медицинского страхования накоплено 3,5 млрд леев, что на 488,7 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (+16%).

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