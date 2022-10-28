Налоговая служба собрала около 4,6 млн леев от продажи конфискованных товаров

0

С начала года в государственный бюджет в результате продажи конфискованных товаров было перечислено 4,59 млн леев (около 230 тыс. евро).

По данным Государственной налоговой службы, от продажи иностранной валюты получено 1,51 млн леев – 33% от общей суммы выручки.

– За указанный период было проведено девять конкурсов по реализации конфискованных товаров, на которые выставили 144 лота: транспортные средства, промышленные товары, автозапчасти. В период с 1 января по 1 октября было принято к учёту имущество, конфискованное на основании 616 протоколов на сумму 20,78 млн леев, — уточнили в ГНС.

По состоянию на 1 октября 2022 года налоговыми инспекторами были конфискованы товары на сумму 25,51 млн леев, что на 7,92 млн леев (45%) больше, чем на 1 января текущего года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.