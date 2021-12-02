Налоговая служба с начала года собрала 42 млрд леев

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Поступления в бюджет от Государственной налоговой службы за 11 месяцев года составили 42 млрд леев. Это на 6,1 млрд леев (17,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточнили в ГНС, поступления в госбюджет составили 17,7 млрд леев, что на 2,7 млрд леев (18,1%) больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Поступления в местные бюджеты составили 4,7 млрд леев, что на 963,9 млн леев (26%) больше аналогичного периода прошлого года, пишет moldpres.md.

В бюджет социального страхования в указанный период было собрано 14,7 млрд леев, что больше на 1,9 млрд леев (14,7%). В то же время в фондах обязательного медицинского страхования накоплено 5 млрд леев, что на 639,6 млн леев (14,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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