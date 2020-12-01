Налоговая служба проводит новогоднюю лотерею: условия участия

Налоговая служба проводит новогоднюю лотерею: условия участия

Государственная налоговая служба (ГНС) объявила о запуске лотереи, приуроченной к новогодним праздникам. Она завершится 8 января 2021 года.

Участниками могут стать лица, достигшие 18 лет. Им нужно оплатить банковской картой, выпущенной в Молдове, любую покупку или услугу на сумму более 30 леев, пишет moldpres.md.

28 января будут разыграны 100 призов по 1 500 леев каждый. Список победителей опубликуют на сайте ГНС, а призы будут переведены победителям на карточные счета в течение не более чем 10 дней. В то же время лицензированные банки проинформируют победителей по телефону о выигранных призах.

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