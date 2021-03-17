Налоговая служба ​​проверит деятельность некоторых экономических агентов

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В течение марта Государственная налоговая служба проверит несколько хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги уличной и электронной торговли, а также центры технического обслуживания автомобилей и точки розничной продажи строительных материалов.

По сообщению ведомства, пишет moldpres.md, проверки пройдут с целью контроля за порядком и правильностью соблюдения налогового законодательства, правильности расчёта, полной и своевременной уплаты в бюджет сумм налоговых обязательств.

Учитывая, что экономическая активность налогоплательщиков постоянно меняется, ГНС готова оперативно реагировать на любые изменения в фискальном поведении экономического агента, чтобы случаи нарушения были предотвращены или обнаружены как можно скорее, – сообщили в ведомстве.

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