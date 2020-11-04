Налоговая служба проверит деятельность автомоек

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Государственная налоговая служба объявила о предстоящих в ноябре проверках экономической деятельности станций для моек автомобилей. Это – часть мероприятий по соблюдению налоговой дисциплины во всех сферах национальной экономики.

– Стратегической целью Государственной налоговой службы является содействие высокому уровню добровольного соблюдения налогоплательщиками установленных правил. В этом контексте используется ряд мер, действий и процедур, направленных на правильное обслуживание и обращение с налогоплательщиками в зависимости от их «фискального поведения», – уточнили в ГНС.

Для оценки степени соблюдения положений действующего законодательства в период с 1 августа по 30 сентября 2020 года Налоговой службой были приняты меры по обеспечению соблюдения требований в отношении 194 экономических агентов, работающих в сфере оказания услуг по мойке автомобилей, передаёт moldpres.md.

– В итоге у 58 экономических агентов были выявлены нарушения положений Налогового кодекса, а в отношении 85 экономических агентов – нарушения положений Кодекса о правонарушениях. К ним были применены налоговые санкции на общую сумму 382 100 леев, – подчеркнули в ведомстве.

По результатам, полученным за этот период, Государственная налоговая служба решила продолжить эти действия с 9 по 30 ноября 2020 года. В этом контексте во избежание штрафных санкций ГНС рекомендует всем налогоплательщикам добровольно соблюдать требования действующего законодательства.

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