Налоговая служба проверит цены на маски, перчатки и дезинфицирующие средства

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Государственная налоговая служба проверит деятельность аптек, в особенности формирование цен на медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Мониторинг цен на социально значимые товары будет проводиться регулярно. В случае выявления нарушений будут применяться санкции, пишет deschide.md.

Стоит отметить, что ранее проверить цены на маски контролирующим органам поручил Ион Кику.

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