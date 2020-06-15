Налоговая служба проверит цены на маски, перчатки и дезинфицирующие средства

Налоговая служба проверит цены на маски, перчатки и дезинфицирующие средства

Государственная налоговая служба проверит деятельность аптек, в особенности формирование цен на медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Мониторинг цен на социально значимые товары будет проводиться регулярно. В случае выявления нарушений будут применяться санкции, пишет deschide.md.

Стоит отметить, что ранее проверить цены на маски контролирующим органам поручил Ион Кику.

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