Налоговая служба предупреждает о новых видах мошенничества

Налоговая служба предупреждает о новых видах мошенничества

Государственная налоговая служба (ГНС) призывает налогоплательщиков быть бдительными в связи с появлением нового вида мошенничества с использованием данных и символики налогового органа.

Мошенники отправляют электронные сообщения налогоплательщикам с требованием погасить задолженность перед государственным бюджетом. В случае получения подобных уведомлений граждан призывают незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы и ГНС. При этом налогоплательщики могут обратиться в любой отдел налоговой службы для получения информации о текущей налоговой ситуации, пишет moldpres.md.

Граждане, имеющие электронную или мобильную подпись, могут проверить наличие обязательства по налогу на прибыль через онлайн-сервис «Расчётный счёт налогоплательщика» в рамках SIA «Личный кабинет налогоплательщика», посетив сайт www.sfs.md.

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