Налоговая служба: пользователям стала доступна новая версия “e-Factura”

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С сегодняшнего дня налогоплательщики могут использовать новую версию системы создания и обращения электронных налоговых накладных “e-Factura”. Доступ в систему можно получить автоматически через “Личный кабинет налогоплательщика” на портале https://www.sfs.md.

Новая версия электронной службы, пишет ipn.md, была разработана Центром информационных технологий в финансах (CTIF). Его директор Виталие Кочебан заявил, что создание и запуск новой версии системы является одним из важнейших проектов этого года.

– Это значит, что команда учреждения может внедрять сложные цифровые проекты национального масштаба. Все функциональные возможности системы направлены на упрощение процессов обращения электронных налоговых накладных и деятельности экономических агентов, – отметил Кочебан.

Он призвал экономических агентов более активно использовать услугу “e-Factura” как удобный, эффективный и оперативный инструмент документирования сделок и выполнения налоговых обязательств.

Для консультаций относительно использования системы “e-Factura” заинтересованные лица могут позвонить в единый колл-центр ведомства по номерам: 080 001 525 или 022 822 222.

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