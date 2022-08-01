Объявлены победители “Налоговой лотереи”

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Государственная налоговая служба опубликовала сегодня на официальном сайте список победителей второго ежеквартального конкурса “Налоговая лотерея”. Они были определены по результатам жеребьёвки.

Так, 175 человек, признанные победителями, получат призы в размере тысячи леев каждый. На втором квартальном этапе с 1 апреля по 30 июня 2022 года было совершено 17,6 млн транзакций по банковским картам на общую сумму 5,1 млрд леев (более 250 млн евро). Информация получена от лицензированных коммерческих банков-эмитентов Молдовы, передаёт moldpres.md.

Победители конкурса “Налоговая лотерея” определяются на основе транзакций по банковским картам через платформу Random.org.

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