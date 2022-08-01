Объявлены победители “Налоговой лотереи”

Объявлены победители “Налоговой лотереи”

Государственная налоговая служба опубликовала сегодня на официальном сайте список победителей второго ежеквартального конкурса “Налоговая лотерея”. Они были определены по результатам жеребьёвки.

Так, 175 человек, признанные победителями, получат призы в размере тысячи леев каждый. На втором квартальном этапе с 1 апреля по 30 июня 2022 года было совершено 17,6 млн транзакций по банковским картам на общую сумму 5,1 млрд леев (более 250 млн евро). Информация получена от лицензированных коммерческих банков-эмитентов Молдовы, передаёт moldpres.md.

Победители конкурса “Налоговая лотерея” определяются на основе транзакций по банковским картам через платформу Random.org.

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