Налоговая служба предупреждает: Интернет-магазины нужно регистрировать

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Государственная налоговая служба напоминает налогоплательщикам, занимающимся онлайн-торговлей, что интернет-магазины обязательно нужно регистрировать. В этом контексте Служба ссылается на несколько положений Закона об электронной торговле.

Согласно положениям документа, «электронная коммерция представляет собой предпринимательскую деятельность физических и юридических лиц по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, осуществляемую с использованием электронных коммуникаций и/или электронных договоров». Таким образом, это не вид деятельности, а способ выполнения работ или оказания услуг с использованием электронных средств связи.

В то же время в указанном законе установлено, что право на ведение электронной торговли возникает с момента регистрации в органе государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с Законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

– Если требуется лицензия на продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, электронная коммерция может осуществляться с момента получения лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в соответствии с Законом о разрешительном регулировании предпринимательской деятельности», – говорится в документе.

Таким образом, интернет-магазин основан на тех же принципах деятельности, что и физический магазин, но презентация продуктов, принятие предложения и покупка товаров происходит удаленно в виртуальном пространстве на веб-платформе, передаёт moldpres.md.

Магазин может быть создан не только производителем товаров, но и любым другим лицом, которое выступает посредником в их продаже, покупая у местного агента или импортируя из-за границы. К деятельности электронной коммерции применяются все нормативные акты, регулирующие хозяйственную деятельность, а именно: способ регистрации предприятия, ведение бухгалтерского учета, уплата налогов, охрана труда и т.д.

Чтобы поддержать онлайн-торговцев, Налоговая служба разработала Руководство для начинающих налогоплательщиков. Данное издание поможет налогоплательщику определить организационно-правовую форму, подходящую для любой ситуации. Пособие дает обзор, знакомство с налоговыми аспектами ведения предпринимательской деятельности, а также необходимые базовые знания в налоговой сфере. Справочник можно просмотреть, зайдя на официальную страницу Государственной налоговой службы (www.sfs.md), в разделе «Информационная панель».

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