Налоговая служба будет контролировать формирование цен на социально значимые товары

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Государственная налоговая служба сообщила, что во время проверок, проводимых с целью соблюдения положений постановления правительства о рыночных ценах на социально значимые товары, были выявлены нарушения при заполнении счетов-фактур: неправильное указание цены покупки/доставки и назначения торговой надбавки.

В целях предотвращения случаев нарушения положений законодательства Государственная налоговая служба предупредила, что важные социальные продукты, как импортные, так и отечественные, которые были переработаны в коммерческих учреждениях, должны продаваться с применением торговой надбавки, не превышающей 40% совокупно от цены покупки/цены доставки.

– Переработка – это дополнительная деятельность, выполняемая бизнес-единицей с целью подготовки продукции к продаже путем упаковки/переупаковки, которая не меняет исходных характеристик продукции. Оптовик не считает себя производителем, если он осуществляет технологические операции по переработке без изменения характеристик продукции, – констатирует цитируемый источник.

Налоговая служба призывает налогоплательщиков, занимающихся реализацией социально значимых товаров, действовать в соответствии с законодательством. Согласно положению о формировании цен на социально значимые товары, в эту категорию входят определенные виды хлеба, молочные продукты, крупы, мука, масло, препараты для младенцев и для детей раннего возраста и др. Полный их список можно найти здесь.

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