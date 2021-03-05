Налоговая проверит торговцев цветами

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Государственная налоговая служба проверит 8 марта налогоплательщиков, которые продают цветы на авторизованных рынках и в торговых точках по всей Республике Молдова.

Рейды пройдут с целью предотвращения незаконной торговли цветами, а также продаж без соответствующих документов и кассовых аппаратов, пишет moldpres.md.

Эти меры контроля происходят в контексте растущего спроса на живые цветы накануне Международного женского дня, что увеличивает риск недекларирования продаж с целью уменьшения суммы налогов и сборов, – сообщили в Налоговой службе.

Национальный налоговый орган рекомендует всем налогоплательщикам соблюдать положения закона, а покупателям – требовать чеки ​​при покупке цветов, тем самым способствуя повышению уровня соблюдения правил торговли.

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