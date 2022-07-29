Налоговая предупреждает о необходимости уплаты налогов при использовании платформ Booking и Airbnb

0

Государственная налоговая служба предупредила физических лиц, сдающих недвижимость в аренду с использованием платформ Booking, Airbnb и др., о необходимости выполнения налоговых обязательств.

Согласно положениям Налогового кодекса, указанные налогоплательщики обязаны подать декларацию в ГНС в течение семи дней с момента сдачи недвижимого имущества в аренду. Заявление с подтверждающими документами можно подать по электронной почте или отнести в любое подразделение ГНС, а также отправить заказным письмом, пишет moldpres.md.

Оплату можно осуществить через правительственную услугу электронных платежей Mpay, выбрав рубрику «Подоходный налог с аренды имущества». Уплата подоходного налога в размере 7% от дохода, полученного от сдачи в аренду недвижимого имущества, производится до 25 числа текущего месяца.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.