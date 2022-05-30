Налоговая предупредила об необходимости уплаты налогов теми, кто сдаёт в аренду недвижимость

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Государственная налоговая служба предупредила физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и передающих в собственность и/или пользование недвижимое имущество другим физическим лицам посредством использования платформ Booking, Airbnb и других, о необходимости выполнения налоговых обязательств по доходам.

– Если передача во владение и/или пользование недвижимым имуществом (через Booking, Airbnb и другие платформы) происходит без заключения письменного договора между сторонами, в декларации-заялении налогоплательщик проставляет галочку в позиции – “письменный договор не составлен для передачи во владение и/или в пользование”. При наличии у налогоплательщика электронной/мобильной подписи у него есть возможность зарегистрировать декларацию-заявление через электронные сервисы, а именно модуль SIA “e-Application” “Заявление на регистрацию договоров аренды недвижимого имущества физическими лицами”, не выходя на подразделение Государственной фискальной службы, – указывает ведомство.

Уплата подоходного налога в размере 7% от дохода, полученного от передачи во владение и/или пользование недвижимым имуществом, производится до 25 числа текущего месяца. Оплату можно произвести через государственную службу электронных платежей Mpay, выбрав услугу “Подоходный налог за передачу и/или пользование имуществом”.

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