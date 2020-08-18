Налоговая оштрафовала “взвинтивших” цены на маски и продукты питания экономических агентов

Государственная налоговая служба выписала штрафы на более чем полмиллиона леев за завышенные цены на продукты питания и фармацевтические товары. Как сообщает ГНС, с 1 марта по 7 августа прошло более двух тысяч проверок в магазинах и аптеках.

По их результатам было зарегистрировано 217 нарушений. Речь идет о превышении максимально допустимой коммерческой надбавки. Были применены санкции на общую сумму 548 тысяч леев.