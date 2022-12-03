Налоги для сектора HoReCa в Кишиневе возвращаются к ставке 5%

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В 2023 году налоги для сектора гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa) в муниципии Кишинев вернутся к ставке 2019 года в размере 5%. На время пандемии COVID-19 квота налога была сохранена на уровне 3% от налогооблагаемой базы с целью поддержки экономических агентов на местах.

– В связи с улучшением ситуации в секторе HoReCa после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, а также с увеличением объема услуг, предоставляемых поставщиками услуг по размещению в связи с обстановкой, сложившейся в соседней стране, на 2023 год предложено восстановить квоту налога, установленную на 2019 год, в размере 5% от дохода по реализации услуг размещения, – изложено в проекте местных налогов на следующий год.

Муниципалитет предлагает скорректировать квоты по нескольким налоговым категориям. Так, например, предлагается плата в размере 370 леев за каждую транспортную единицу по оказанию транспортных услуг такси на территории Кишинева. Квоты на санитарный сбор и плату за собак сохраняются в соответствии с утвержденными ставками на 2021 год, передает ipn.md.

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