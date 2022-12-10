Налог для владельцев собак в Кишиневе будет взиматься после запуска базы данных

0

Несмотря на то, что местные советники из Кишинева ежегодно одобряют для владельцев собак, никто не платит его. Глава Отдела контроля и защиты животных Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Карл Луганов уточнил, что налог не может быть применен, поскольку реестр домашних животных муниципия Кишинев не функционирует.

В этом году был одобрен запуск базы данных, и на данный момент проводится техническая подготовка. Когда реестр будет запущен, люди смогут регистрировать животных, и будет определена процедура уплаты налога, передает ipn.md.

– Налоги еще не взимаются. Они предусматриваются каждый год в соответствии с Налоговым кодексом. Этот налог существует 15 лет в Налоговом кодексе, – сказал Карл Луганов.

Размер налога составляет 120 леев в год, или 10 леев в месяц. Также предусмотрены исключения. Карл Луганов говорит, что цель введения этого налога заключается не в том, чтобы владельцы собак были вынуждены платить, а в том, чтобы животные регистрировались, а люди становились более ответственными.

Согласно решению, утвержденному Кишиневским муниципальным советом, от налога освобождаются слепые, пенсионеры, владельцы животных, добившихся успехов на соревнованиях, кураторы и волонтеры, подписавшие соглашение об ответственном владении с Отделом контроля и защиты животных. Налог не будет взиматься и за животных из приютов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.