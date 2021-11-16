Наладили наркобизнес: задержаны двое

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Двое мужчин – жители Кишинёва и Каушанского района – были задержаны по подозрению в торговле наркотиками. Один из подозреваемых ранее представал перед судом за аналогичные правонарушения.

Полиция установила, что наркотики ввозили в Молдову из Франции в посылках со сладостями. Сообщников, помогавших отправлять посылки, в настоящее время разыскивают французские правоохранители.

В результате обысков были обнаружены около 220 таблеток «Subutex» и 20 таблеток «Oxazepam», которые выдавались по поддельным рецептам. Стоимость изъятого оценивается в 200 000 леев.

Примечательно, что часть психотропных таблеток и часть доходов, полученных от их продажи, поступали в пенитенциарные учреждения РМ. В соответствии с действующим уголовным законодательством, задержанным гражданам грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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