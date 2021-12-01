Наладили бизнес: полиция изъяла наркотики на 200 тысяч леев, задержаны четверо

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Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, специализировавшейся на сбыте наркотиков.

По данным пресс-службы Генинспектората полиции, четверо жителей Флорештского района в возрасте от 29 до 45 лет занимались продажей марихуаны на территории Бельц и Флорештского района. В период с сентября по ноябрь этого года подозреваемые пустили в оборот наркотики в особо крупном размере.

В рамках обысков, проведённых в домах, автомобилях и на складах подозреваемых, были изъяты 2 кг марихуаны, 30 кустов конопли, мобильные телефоны, SIM-карты, а также самодельные устройства для употребления наркотиков. Стоимость найденного составила 200 тысяч леев.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых помещены в изолятор, ещё двое под домашним арестом. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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