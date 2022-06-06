Наладили “бизнес”: двое украинцев нелегально переправляли граждан через границу

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Двое граждан Украины были задержаны за организацию незаконной миграции. Они получили 3300 долларов за оказание помощи в пересечении молдавской границы.

Инцидент зарегистрировали в конце прошлой недели. В приграничной зоне выявили трёх мужчин из Одесской области. Как было установлено, попасть в Молдову им помогли двое других граждан Украины за денежное вознаграждение.

Причастных к организации незаконной миграции вскоре задержали. Все обстоятельства выясняются.

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