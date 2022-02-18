Накуролесили: грабители попали в ДТП, удирая с места преступления

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Инцидент произошёл на прошлой неделе в столичном секторе Ботаника. Подозреваемые избили и ограбили 21-летнего молодого человека.

С места происшествия преступники скрылись на машине, однако далеко уехать им не удалось. Водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в дерево. Оставив транспортное средство, мужчины покинули место аварии.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Они признали свою вину.

Молодым людям грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

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