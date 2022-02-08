Накуролесила: сотрудница автомойки на клиентской машине попала в ДТП и сбежала

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Житель Бендер регулярно пользовался услугами одной из автомоек. Клиент доверял сотрудникам, а потому оставлял машину иногда на несколько дней даже с ключами. В один из дней на мойке своё авто мужчина не обнаружил и обратился к правоохранителям.

Инспекторы нашли угнанный Volkswagen на территории одного из СТО. У авто был разбит кузов. Как выяснилось, работница автомойки ночью взяла машину. Со слов женщины, когда она возвращалась, не справилась с управлением и врезалась в столб. С места ДТП бендерчанка уехала, пишет mvdpmr.org.

Как было установлено, за руль автоледи села без водительских прав. Их у неё никогда не было. Женщину привлекли к ответственности, разбирательство продолжается.

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