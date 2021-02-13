Накуролесил: пьяный курсант полицейской академии устроил аварию на служебном авто МВД

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Курсант полицейской академии “Штефан чел Маре” находился в компании нескольких полицейских ИП Кагула. Изрядно подвыпив, он сел за руль служебного автомобиля, чтобы прокатиться, но устроил ДТП.

Согласно предварительным данным, речь идёт о 21-летнем молодом человеке, который был отправлен на практику в Инспекторат Полиции Кагула. У него нет водительского удостоверения, но это ему не помешало сесть за руль служебной машины Dacia Logan, да ещё и в пьяном состоянии. Он хотел проехаться по городу, но, не справившись с управлением, врезался на машине в забор. После этого курсант сбежал с места аварии.

Вскоре правоохранители его задержали. Тест на алкоголь показал, что в выдыхаемом нарушителем воздухе содержалось 0,62 мг/л спирта. Обстоятельства инцидента выясняются.

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