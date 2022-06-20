Накуролесил: пьяный юноша угнал и повредил чужую машину, а после уснул

Накуролесил: пьяный юноша угнал и повредил чужую машину, а после уснул

У 53-летнего бендерчанина ночью из дома исчезли ключи от машины и портмоне, а со двора пропала Dacia Logan. В угоне заявитель подозревал своего знакомого, с которым вместе работал и жил на съёмной квартире. С автомобилем исчез и сосед.

Вскоре нашёлся и пропавший автомобиль, и молодой человек в состоянии опьянения. Водителя сотрудники милиции обнаружили под забором: угонщик мирно спал, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, 17-летний задержанный в Бендеры приехал подзаработать, жил на съёмной квартире. В один из дней выпил и ночью решил покататься на авто знакомого: выкрал ключи от машины и портмоне. Катался всю ночь и половину следующего дня. Всё это время «подогревал» себя алкоголем.

Пробитое колесо, смятые диски и вырванный шарнир стали результатом езды пьяного водителя. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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