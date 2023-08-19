“Наклонился прикурить”: мужчина получил травмы, упав с ЗИЛа

“Наклонился прикурить”: мужчина получил травмы, упав с ЗИЛа

Инцидент произошёл 1накануне в Григориополе. Рабочие обновляли дорожную разметку пешеходного перехода на ул. Урицкого. Один из мужчин находился в кузове ЗИЛа. С его слов, он наклонился прикурить и упал. Прибежали другие рабочие, они вызвали скорую помощь и милицию.

Пострадавший 56-летний горожанин получил серьёзные телесные повреждения. Его госпитализировали в травматологическое отделение центральной районной больницы.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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