Наклонился над плитой: мужчина получил серьёзные ожоги по неосторожности

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Скорая помощь доставила в больницу 47-летнего жителя Каменки с ожоговыми ранами на лице, груди, предплечье.

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне, будучи подвыпившим, мужчина решил приготовить себе еду. Когда он наклонился к зажжённой конфорке, воспламенилась одежда. Мужчина потушил вещи самостоятельно и лёг спать. Утром, когда раны напомнили о себе, пострадавший обратился за медицинской помощью, пишет mvdpmr.org.

На данный момент он проходит лечение в хирургическом отделении. По факту произошедшего ведётся разбирательство.

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