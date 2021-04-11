Накажут за дебош: пьяный сельчанин спровоцировал драку

0

К правоохранителям обратились жители села Незавертайловка. Они рассказали, что пьяный сосед спровоцировал конфликт с их детьми.

В состоянии алкогольного опьянения 22-летний мужчина возвращался домой. По пути встретил живущих по соседству братьев 17 и 18 лет. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку, пишет mvdpmr.org.

Итогом конфликтной ситуации стали угрозы убийством со стороны пьяного мужчины и заявление в милицию от потерпевших. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.