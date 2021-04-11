Накажут за дебош: пьяный сельчанин спровоцировал драку

Накажут за дебош: пьяный сельчанин спровоцировал драку

К правоохранителям обратились жители села Незавертайловка. Они рассказали, что пьяный сосед спровоцировал конфликт с их детьми.

В состоянии алкогольного опьянения 22-летний мужчина возвращался домой. По пути встретил живущих по соседству братьев 17 и 18 лет. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку, пишет mvdpmr.org.

Итогом конфликтной ситуации стали угрозы убийством со стороны пьяного мужчины и заявление в милицию от потерпевших. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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