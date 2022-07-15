Наказание за “телефонный терроризм” может быть ужесточено

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Министерство внутренних дел предлагает ужесточить наказание за ложные сообщения о минировании. По данным ведомства, с начала года были получены десятки ложных сообщений по телефону или по электронной почте, что вызывало панику среди населения и блокировало деятельность многих учреждений.

Если до сих пор ложное сообщение о минировании каралось лишением свободы на срок до двух лет, то предлагаемая поправка к Уголовному кодексу предусматривает, что наказание будет составлять от двух до пяти лет лишения свободы, а предел штрафов повысится с 50 тысяч леев до 150 тысяч леев. Кроме того, поправки в статью Уголовного кодекса предусматривают ряд отягчающих обстоятельств за это деяние, по которым приговор может достигать 12 лет лишения свободы, передаёт ipn.md.

Стоит отметить, что за последние три месяца этого года существенно увеличилось количество ложных сообщений о заложенных бомбах. Только с начала июля было зарегистрировано 106 звонков.

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