Накануне развода: в Оргееве повесился мужчина

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Бездыханное тело нашла во дворе дома супруга, с которой погибший находится в процессе развода.

Трагедия произошла минувшей ночью в столице. По предварительным данным, погибший — 65-летний уроженец Украины. Мужчина повесился на балке в сарае во дворе, пишет deschide.md.

46-летняя хозяйка дома сообщила полиции, что в день трагедии должно было состояться последнее судебное заседание по бракоразводному процессу.

Медэксперты не обнаружили на теле погибшего признаков насильственной смерти. Полиция проводит расследование трагического случая.

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