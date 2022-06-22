Найдено сходство между долгим ковидом и болезнью Альцгеймера

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Учёные из австралийского Университета Ла Троба предполагают, что белки, генерируемые в организме вирусом SARS-CoV-2, могут образовывать скопления, похожие на бляшки, которые наблюдаются в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.

Исследователи предполагают, что этот механизм может лежать в основе стойких неврологических симптомов, которые развиваются у многих пациентов, страдающих так называемым длительным ковидом.

Недавние исследования показывают, что 3 из 4 пациентов, перенёсших COVID-19, продолжают испытывать те или иные симптомы заболевания в течение года после выздоровления. Наиболее распространённые признаки долгого ковида являются неврологическими. Они могут включать усталость, беспокойство, головную боль или, в более общем смысле, “туман в голове”, пишет vesti.ru.

Многие эти симптомы могут напоминать самые ранние стадии нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, что побудило некоторых исследователей начать изучение сходства между длительным ковидом и “старческими” заболеваниями этого рода (на самом деле проблемы могут начаться уже в среднем возрасте).

Авторы нового исследования подчёркивают, что необходима дальнейшая работа, чтобы понять воздействие этих скоплений белков на организм и когнитивные способности людей. Биологи даже рассматривают вероятность того, что долгий ковид может стать новым отдельным типом нейродегенеративного заболевания.

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