Найденный мёртвым в центре Кишинёва сотрудник МВД, предположительно, был убит

Найденный мёртвым в центре Кишинёва сотрудник МВД, предположительно, был убит

Сотрудник Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, тело которого нашли в луже крови у здания Национального дворца, предположительно, был убит 20-летним парнем.  

Как пишет deschide.md, работник МВД находился на службе у здания Национального дворца. По неизвестным причинам его ударил кулаком по голове 20-летний парень. Смерть наступила в результате кровоизлияния, возникшего вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.

Нападавший был задержан на 72 часа. Источники утверждают, что к преступлению причастен и подросток. Сейчас его ищет полиция.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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