Найдена связь между уровнем холестерина и болезнью Альцгеймера

0

Сильные колебания уровня общего холестерина и триглицеридов увеличивают риск развития болезни Альцгеймера у пожилых людей. Об этом заявили американские исследователи из клиники Майо.

Учёные выбрали 12 тысяч человек в возрасте от 60 лет и старше, у которых ранее не была диагностирована деменция, и измерили у них показатели общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов низкой плотности, называемого «плохим» холестерином, и холестерина липопротеидов высокой плотности, известного как «полезный» холестерин. После этого участников исследования разделили на пять групп в зависимости от того, насколько у них колебались показатели в течение 13 лет, передаёт mir24.tv.

За это время у 2473 испытуемых развилась болезнь Альцгеймера. Причём в эту группу вошли в основном участники с высокими показателями колебания. При подсчёте выяснилось, что риск развития деменции у них был повышен на 19% в отличие от людей с низкими показателями колебания. При этом уровни «плохого» и «полезного» холестерина значительной роли не сыграли, пишет журнал Neurology.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.