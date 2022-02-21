Найдена просрочка: в Кишинёве прошли массовые рейды по проверке качества продуктов питания (ФОТО)

Найдена просрочка: в Кишинёве прошли массовые рейды по проверке качества продуктов питания (ФОТО)

В период с 11 по 17 февраля сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов провели более 370 проверок, в том числе в 96 торговых центрах, 27 предприятиях общественного питания, 65 общеобразовательных учреждениях, 3 складах и 3 центрах временного размещения. 

В результате были выявлены следующие нарушения:

  • продажа товаров с истёкшим сроком годности;
  • неправильная маркировка пищевых продуктов;
  • что касается фруктов и овощей – отсутствие информации о производителе, года урожая, категории;
  • неправильная фасовка продукции (взвешивание с упаковкой);
  • отсутствие сертификатов качества; 
  • несоблюдение принципа товарного соседства.

В результате проверок было изъято 290 кг продукции животного и неживотного происхождения и 125 упаковочных единиц. В отношении ответственных лиц были составлены протоколы по выявленным несоответствиям.

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