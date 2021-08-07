Найден биомаркер тяжёлого течения COVID-19

Найден биомаркер тяжёлого течения COVID-19

Уровень содержания аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесёт коронавирусную инфекцию. Об этом заявляют учёные из Медицинского университета Южной Каролины (США). Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Специалисты проверили почти 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, в разной степени переболевших COVID-19. Выяснилось, пишет ria.ru, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, участвующего в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями. Низкий уровень сфингозина, наоборот, посчитали серьёзной предпосылкой к развитию признаков коронавирусных заболеваний.

Помимо этого, исследователи обнаружили, что у тех, кто переболел COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых. По мнению учёных, с помощью этого липида можно с точностью до 99% определять степень тяжести болезни.

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