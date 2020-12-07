Находящиеся за рубежом граждане Молдовы смогут оплачивать услуги и счета онлайн

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Это станет возможным с помощью цифрового приложения Paynet – виртуального кошелька, который позволит пользователям переводить деньги домой с более низкими комиссиями, оплачивать счета или другие фактуры онлайн без необходимости прихода в банк.

Приложение, уже доступное для ряда стран мира, было разработано компанией Paynet при поддержке TEKWILL в рамках “Инициативы по поощрению участия частного сектора”. Эта программа, пишет moldpres.md, позволяет реализовывать полезные для общества проекты электронной торговли, а также создаёт возможности для привлечения ИТ-специалистов.

Идея приложения paynet.md заключается в создании электронного кошелька, в котором хранится информация о банковских картах пользователей. Как следствие, любые финансовые операции становятся проще и быстрее. Используя приложение, молдавские граждане в любой точке мира могут оплачивать счета за телефон, коммунальные услуги, доступ в интернет и телевидение, товары для красоты и здоровья, кредиты или налоги и т. д. Не нужно идти в банк, стоять в очереди. Теперь они могут безопасно выполнять любую операцию из дома, – пояснил исполнительный директор Paynet Кэлин Грядченко.

Транзакции защищены с помощью одноразового пароля, который отправляется через SMS и без ввода которого операции не подтверждаются. Вскоре после запуска приложение скачали около 90 000 молдавских граждан из разных стран: Молдовы, Италии, Германии и других.

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