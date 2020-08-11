Находящиеся за рубежом граждане могут предварительно зарегистрироваться для участия в президентских выборах (ВИДЕО)

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Граждане Республики Молдова с правом голоса, находящиеся за пределами страны, могут предварительно зарегистрироваться для участия в президентских выборах, которые пройдут 1 ноября этого года.

Центральная избирательная комиссия отмечает, что цель предварительной регистрации – установить приблизительное количество избирателей, которые будут голосовать за рубежом и на избирательных участках, организованных для избирателей на левом берегу Днестра. Затем власти Кишинева согласуют с властями других стран возможность открытия дополнительных избирательных участков. Кроме того, с помощью предварительной регистрации определяется приблизительное количество бюллетеней, которые должны быть распределены по соответствующим избирательным участкам.

Чтобы зарегистрироваться, избиратели должны заполнить регистрационную форму on-line в разделе «Înregistrare prealabilă» («Предварительная регистрация») на сайте www.alegator.md. Зарегистрироваться также можно, подав подписанное индивидуально или коллективно заявление в ЦИК и/или в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова.

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