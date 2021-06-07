Находящаяся в подчинении Санду СИБ против открытия участков в Приднестровье

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Служба информации и безопасности, находящаяся в исключительном подчинении президенту Майе Санду, выразила обеспокоенность в связи с открытием на досрочных выборах избирательного участка в коммуне Коржова Дубоссарского района и двух участков в муниципии Бендеры. СИБ считает, что данное решение представляет собой “риски в адрес национальной безопасности”.

Своё мнение СИБ аргументирует тем, что данные населённые пункты не контролируются конституционными властями РМ, а в случае возможных инцидентов последние не смогут вмешаться для их урегулирования. Стоит, однако, отметить, что на президентских выборах 2020 года инциденты произошли не на этих участках, а в Варнице, и спровоцированы они были представителями и сторонниками ПДС.

Ранее Центральная избирательная комиссия решила открыть 44 избирательных участка на левом берегу Днестра 11 июля. Это на 2 больше, чем в прошлом году.

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