Находившийся в международном розыске люксовый автомобиль обнаружили на границе

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Житель Кишинёва был задержан на границе за рулём автомобиля, который числился в розыске как угнанный на территории Польши. До выяснения всех обстоятельств транспортное средство было конфисковано.

1 августа на КПП “Леушены” был остановлен Mercedes, зарегистрированный в Польше. Им управлял 34-летний гражданин РМ. Во время проверок выяснилось, что машина в международном розыске.

Мужчина не смог объяснить случившееся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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