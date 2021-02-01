Наехала на ледяной ком: в Приднестровье перевернулась маршрутка

Наехала на ледяной ком: в Приднестровье перевернулась маршрутка

На трассе Тирасполь-Первомайск, недалеко от села Владимировка, опрокинулся микроавтобус Mercedes.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, водитель двигался на смену. Говорит, что наехал на ледяной ком, не справился с управлением и увёл машину на обочину. Автомобиль заехал на снежный вал и завалился на бок.

Спасатели и очевидцы с помощью спецтехники поставили транспорт на колёса и отбуксировали к обочине. У Mercedes разбиты стёкла, поворотник и боковое зеркало. Пострадавших нет.

Проводится разбирательство.

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