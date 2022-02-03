Нагрузка на муниципальные детские больницы в столице уменьшилась, – заявление

0

На сегодняшний день в двух городских детских больницах лечение от COVID-19 проходят 229 пациентов.

Начальник Главного управления здравоохранения и социальной помощи муниципия Борис Гылкэ сообщил в социальных сетях, что нагрузка на муниципальные детские больницы в столице уменьшилась. По словам чиновника, речь идет не о снижении волны пандемии. Это произошло потому, что в районах заработали несколько отделений COVID-19 для детей.

– Ежедневные цифры новых заражений не оставляют надежды на то, что мы достигли плато, то есть в разгар волны пандемии у нас около 5000 новых заражений, а ежедневно регистрируются только повторные заражения, — сказал Гылкэ.

По его словам, из-за того, что штамм “омикрон” является более заразным, суточная заболеваемость может быть значительно выше — около 20 тысяч.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.