Награждены лучшие работодатели 2022 года

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Национальное агентство занятости населения наградило лучших работодателей 2022 года. 15 компаний получили награды за трудоустройство безработных, мигрантов и граждан с особыми потребностями. В этом году были номинированы и работодатели, которые трудоустроили беженцев из Украины.

Награждение лучших работодателей проводится Национальным агентством занятости уже в третий раз. По словам директора ведомства Раисы Догару, мероприятие мотивирует работодателей трудоустраивать как можно больше граждан.

Главные номинации предназначались компаниям, трудоустроившим больше всего безработных, а также предоставившим рабочие места беженцам и людям с особыми потребностями, пишет exclusivtv.md.

Были награждены 15 работодателей: на одного больше, чем в прошлом году. В этом году мы задумали наградить работодателя, который принял на работу больше всего беженцев, выделить дополнительную премию. Вызовом 2022 года стало то, что граждане Украины приехали в нашу страну и все хотели работать, у них были проблемы, а мы их поддержали, – рассказала директор НАЗН Раиса Догару.

Как отметил вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Серджиу Саинчук, самой большой проблемой для властей, а также для бизнес-среды, является трудоустройство безработных для сохранения рабочей силы в стране.

По данным Национального агентства занятости населения, в настоящее время наиболее востребованы сотрудники на предприятиях лёгкой промышленности, а также в области торговли и транспорта, пишет источник.

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