Награбили на 2 миллиона: в Молдове обезвредили банду домушников (ВИДЕО)

Награбили на 2 миллиона: в Молдове обезвредили банду домушников (ВИДЕО)

Полиция задержала трёх членов преступной группировки, специализировавшейся на кражах из домов. Их “добычей” стало имущество на общую сумму свыше 2 млн леев. 

По данным пресс-службы столичной полиции, подозреваемых задержали у въезда в село Гратиешты муниципия Кишинёв. Это трое жителей столицы в возрасте от 25 до 55 лет. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных правонарушений.

Органы правопорядка следили за преступной деятельностью банды в течение двух месяцев. На их счету минимум 10 краж из домов на территории Кишинёва. Когда владельцы покидали жилища, преступники взламывали двери и забирали золотые украшения, деньги и технику.

Во время обысков в машинах и домах подозреваемых была обнаружена и изъята часть украденного имущества, а также инструменты, с помощью которых преступники орудовали в домах. По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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