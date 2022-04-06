Награбил почти на 100 тыс. леев: в столице поймали серийного вора (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции сектора Центр задержали 36-летнего жителя Яловенского района, подозреваемого в серии краж. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

По данным пресс-службы столичной полиции, в результате расследования были получены доказательства причастности подозреваемого как минимум к трём кражам. Мужчина проникал в гаражи и воровал автомобильные диски и шины. Сумма ущерба составила 94 000 леев.

Задержанный признал свою вину и рассказал, что продал украденное, а деньги потратил на собственные нужды. Мужчине грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов и до 4 лет лишения свободы.

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