Награбил почти на 100 тыс. леев: в столице поймали серийного вора (ВИДЕО)

Награбил почти на 100 тыс. леев: в столице поймали серийного вора (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции сектора Центр задержали 36-летнего жителя Яловенского района, подозреваемого в серии краж. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. 

По данным пресс-службы столичной полиции, в результате расследования были получены доказательства причастности подозреваемого как минимум к трём кражам. Мужчина проникал в гаражи и воровал автомобильные диски и шины. Сумма ущерба составила 94 000 леев.

Задержанный признал свою вину и рассказал, что продал украденное, а деньги потратил на собственные нужды. Мужчине грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов и до 4 лет лишения свободы.

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