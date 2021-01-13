Наглый вор угнал велосипед из-под носа хозяина

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30-летний тираспольчанин вечером оставил без присмотра велосипед и зашёл в магазин. Вернувшись, увидел, что транспортное средство пропало.

В это же время на другой стороне улицы он заметил удаляющегося мужчину, который катил его велосипед. Прохожие помогли задержать похитителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель, пишет mvdpmr.org.

Злоумышленник задержан и находится под стражей. Имущество возвращено владельцу.

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