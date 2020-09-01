Наглый вор пытался украсть сумку у попавшего в ДТП водителя

Наглый вор пытался украсть сумку у попавшего в ДТП водителя

37-летний мужчина был задержан после того, как попытался украсть сумку с деньгами у попавшего в аварию водителя такси. Инцидент произошёл сегодня на перекрёстке бульвара Штефан чел Маре с улицей Измаил.

По данным полиции, в ДТП попали грузовик и автомобиль такси. В образовавшейся суматохе злоумышленник попытался вытащить сумку из авто, пишет deschide.md.

Воришку заметила группа патрульных, которая находилась рядом с местом аварии. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако его поймали и доставили в инспекторат.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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